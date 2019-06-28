修復婚姻甜蜜勝從前 溫碧霞：有初戀感覺

在溫碧霞生命中，有很多重要的人出現過，包括父母、兄弟姊妹、朋友，而圈中對她有影響力的包括：陳自強（已故）、陳淑芬、梁李少霞、麥當雄等；老公何祖光及其養子這兩個重要人物當然也少不了。

父親逝世導致抑鬱

Irene形容丈夫是上天賜給她的天使：「爸爸1995年逝世對我打擊很大，情緒失控導致抑鬱，翌年認識到Kenny，他就像上天派來的天使，救了我。上天對我很好，當失去最愛的人，面前又會出現另一個最重要的人，真的很感恩」。

Kenny為人樂觀有修養，是Irene口中的perfect man，結婚19年來有沒有吵架呢？Irene說：「當然有。多年來我們聚少離多，所以很珍惜相處時刻，但當中亦有經歷過低潮，經歷過艱難仍然能夠走在一起，證明彼此很愛對方，不夠愛不會行到今天。」

Irene重提2017年與Kenny婚姻亮紅燈，指這次兩人都上了寶貴一課，她說：「經歷短暫分開，才知道大家在彼此心中是那麼重要，再走在一起，感覺像初戀。感情這東西很有趣，失去了，再走在一起，會更加珍惜。」

除了講愛情，Irene自傳亦揭露一些鮮為人知的秘密，例如Irene的童年：「小時候家裏很窮，家姐小學就出來社會工作，幫補家計，記得家姐曾跟我說，她其實很喜歡讀書，無奈家境清貧，就是家姐這一句話，令我細細個已有一顆野心，希望將來能走出困局」。

13歲離家出走15歲拍電影

Irene小時候性格反叛，13歲就離家出走，讀書不成，15歲那年被麥當雄發掘拍電影《靚妹仔》，改變她的一生，她說：「拍《靚妹仔》時，我已經跟自己講，將來要成為一名出色演員。」加入電影圈後，這個大染缸反而令Irene學乖，用心拍戲努力工作，希望讓家人生活得以改善，「因為這些經歷，成就今天的我，否則我的人生可能渾渾噩噩地度過」。

Irene相隔5年再出寫真，寫真在塞班島拍攝，Irene愈戰愈勇，無論身形和樣貌保持「急凍」狀態，一點也看不出她快將53歲。問她保養之道？Irene說：「最基本護膚，其實乜都假，最重要保持樂觀心態」。

女人50歲最有女人味

Irene認為任何年齡都可以「做自己」，「可能受童年影響，我自尊心很強，由細到大都不喜歡靠人，從來不會問人攞一分一毫，就算小時候都不肯問父母攞錢，很倔強」。所以她婚後堅持工作，為事業和理想拼搏。

另外，運動對「凍齡」亦幫助很大：「我每天都做瑜伽、跑步、踩單車，唔懶得，現在102磅，最肥都是105磅」。Irene出過3本寫真，她覺得不同年紀有不同的美：20幾歲青春可愛；30多歲浸出淡淡女人味；到現在逾50歲，女人味最濃，豁達和自信是成熟的美。

場地：Van Gogh SENSES @1881

髮型：Daniel Chang @hair Corner n mini g Salon

化妝：Khaki Yan

記者：柯美

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