阿媽心急催買大屋 馬國明感情隨緣唔講黃心穎

想與胡定欣合作

談到有傳無綫欲開拍新劇，拉攏馬國明與舊愛胡定欣合作？馬國明稱未收到通知，「據我知開新劇沒有預胡定欣，好耐沒跟對方合作，她是好好對手，我不介意合作」。網民似心急想替你找女友？「隨緣，感情事不想講太多；阿媽都好心急，催我買大屋，想住得更舒服」。有報道指身在美國的黃心穎哀求馬國明赴美探她？馬國明只說事情已過了很耐，不想再講。唐詩詠為好友解圍，稱劇集令很多女生排隊做馬國明女友，又撐開話題，問馬國明收視好如何報答大家？他答應跟郭晉安一樣請食飯。

馮盈盈同居做阿四

馮盈盈自嘲向來論盡，經常仆倒，因沒任何運動細胞。馮盈盈剛遷入新居與男友（暱稱寶寶）展開同居生活，有如新婚夫婦，感嘆現在才知媽咪的偉大，「每日放工回家還要體力勞動至深夜一兩點，因要做很多家務。第一次離家搬出去住，由細到大家裏都有工人姐姐，所以首次做家務沒經驗，發覺媽咪真是好偉大。男友在新居入伙前曾誇口說家務交給他，入伙後就以『訓練自主獨立』要我負責。他說同我一齊，覺得自己變成一個有用的男人，大少爺對大小姐，真是一山還有一山高」。她笑言日前不知新居漏煤氣，還想燃點香薰蠟燭蓋掩氣味，4日後才由媽咪發現提醒。她試過燙衫忘記關熨斗達24小時、用洗衣機又洗爛衫，被男友嘲要記錄她造成各種的家居小意外。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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