「我們不再是我們」 范冰冰李晨宣布分手

范冰冰昨晚在微博發文：「人的一生可能會經歷各種告別，在我們的相遇中收穫的愛和溫暖都化為了永恒的力量，感謝一路走來你所有的給予，支持和愛。謝謝未來還會有的關心和愛護。我們不再是我們，我們依然是我們。​​​」

朋友到愛人再做回朋友

李晨轉貼范冰冰的帖文，寫道：「從朋友到愛人，再做回朋友，情感的形式會變，但你我之間最純粹的感受不會變，彼此的信任與支持是永恒的。我們不再是我們，我們依然是我們。」兩人分手消息迅即成為微博熱搜，網民為兩人分手感震驚又可惜。

拍拖一年青島築愛巢

李晨與范冰冰拍拖以來多次傳婚訊，拍拖才一年被爆在青島買大屋築愛巢。范冰冰認定李晨的另一半位置，接受訪問時說：「他是我最後一個男朋友。」她又形容跟李晨的關係不管是工作還是生活已到了可以步入下一個階段的時期了。2017年的金雞獎頒獎台上，她又公開愛的宣言：「我不要天上的星星，我只要塵世的幸福。 謝謝我的李先生……」

原定去年9月英古堡結婚

有傳兩人原定去年9月在英國古堡舉行婚禮，但范冰冰捲入逃稅風波，一切也推倒了。最後范冰冰就逃稅道歉並被罰款8.8億元人民幣，李晨也在她身邊支持。有消息指兩人再計劃結婚，而范冰冰更會在婚後退出演藝界，但當事人變低調沒回應。今年初李晨退出與范冰冰合資公司，3月他們被目睹在美容公司開幕同場，最近范冰冰活躍起來並出席公開活動，想不到兩人再作公布，竟是分手的消息。