傳生育問題現分歧 愛情童話破滅 宋仲基宋慧喬宣布離婚

宋仲基和宋慧喬昨日透過傳媒宣布離婚的消息。宋仲基的代表律師昨日表示，宋仲基於本月26日向首爾家庭法院提交離婚申請書，同時發表聲明，「首先向喜愛我的人傳達不好的消息，我感到很抱歉，我將與宋慧喬離婚，現正進入調解程序。我們都希望圓滿地結束離婚程序，而不是互相指摘。希望大家諒解，對於私生活的每一件事情，很難一一說出來，今後我將努力擺脫現在的傷痛，作為演員，以更好的作品回饋大家」。

喬妹：性格不合無法克服

宋慧喬一方也同步發聲明且口徑一致，稱與宋仲基經過慎重考慮後決定離婚，原因是性格不合，兩人無法克服，不得已作出這個決定。她又稱基於私人理由，無法具體解釋離婚內容，但懇請外界不要過度揣測。

雖然雙方未有具體透露離婚原因，但有傳兩人因為生育下一代及工作活動安排出現分歧。據悉，基哥一向喜歡小朋友，一直希望生兒育女組織家庭，但事業型的喬妹，似乎仍未有意做媽媽。

去年分居 今年初討論離婚

韓媒消息稱宋仲基與宋慧喬已經分居多時，去年各自開拍劇集《阿斯達年代記》及《男朋友》時已分居；宋仲基搬到好友寓所居住。兩人於今年初開始討論離婚。據兩人身邊好友透露，他們花了不少時間討論何時公布分訊，更指喬妹因為婚姻問題導致體重下降、激瘦一個碼，連婚戒也鬆脫，雖然她沒有在好友面前談及離婚一事，但曾一度落淚。基哥也被爆因為離婚一事而壓力爆煲，一度出現脫髮的情况。

「雙宋」婚後雖然多次傳出婚姻出現問題，但兩人一直守口如瓶。上月宋仲基出席《阿斯達》記者會時，還表示婚後感到安心，對拍劇未有影響。有韓媒爆料，兩人甚至瞞着雙方經理人，私下聘請律師搞離婚，直至前日申請離婚後，才正式通知經理人。而申請離婚當日，基哥還前往欣賞好友演出的舞台劇，似乎未受離婚一事影響心情。

基哥離婚心意已決

外界對「雙宋」離婚十分關心，稱「雙宋」前日才向法庭申請離婚，宋仲基一方昨晨即向外界宣布分訊，是罕有的做法；指一般藝人離婚，通常會待法律程序接近完成才公布，如今可見宋仲基對離婚一事心意已決，而且離婚原因不在他，而是在於另一方。

事實上，根據韓國法例，若一對夫婦無法通過協商達成離婚時，才會向法庭申請協議離婚，通過法院解決財產分配、贍養費等問題。宋仲基的代表律師解釋，「雙宋」對離婚一事已達成一致意見，只是於一些細節問題上有分歧，這些分歧將通過律師協調解決。

雙宋身家合共近4億

提到財產，「雙宋」貴為韓國一線演員，身家同樣豐厚。宋慧喬出道23年，向來善於投資房地產，她名下的房地產總值超過226億韓圜（約1.53億港元），早前她將位於紐約曼哈頓區的豪宅以20.4億韓圜（約1400萬港元）出售。宋仲基自《太陽的後裔》爆紅後收入急升，一度勁接超過30個廣告代言，名下有兩幢總值125億韓圜（約8500萬港元）的物業。有報道指「雙宋」總資產合共超過550億韓圜（約3.72億港元），且看兩人離婚後，身家會如何分配。

另有報道指「雙宋」結婚後，從未入住婚前購入、位於首爾漢南洞價值100億韓圜（約6800萬港元）的豪宅，相反是宋仲基搬到喬妹的寓所一同生活。

宋仲基與宋慧喬的愛情，源於2016年合作韓劇《太陽的後裔》，劇中他們上演戰火中的軍人與醫生的愛情故事。劇集播出後在全亞洲爆紅，兩人亦因此戲假情真，多次被揭露秘密外遊拍拖。2017年初，宋仲基在日本向宋慧喬求婚成功，同年7月宣布結婚，10月31日於首爾新羅酒店舉行「世紀婚禮」。

文：蘇珮欣