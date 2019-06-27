《勁揪俠》嘉兒《嗜血嬌娃》祖迪 爭演《蝙蝠俠》貓女

繼之前傳出過《吸血新世紀》姬絲汀史超域（Kristen Stewart）、《歌舞青春》 雲妮莎侯堅絲（Vanessa Hudgens）和《娃鬼回魂：魅來世界》柯布莉柏沙（Aubrey Plaza）有意演出外，最新加盟 「貓女」爭奪戰的，還有《勁揪俠》嘉兒莫蕊兹（Chloe Moretz），以及早前憑《嗜血嬌娃》（Killing Eve）殺手角色成為BAFTA視后的祖迪高瑪（Jodie Comer）。

過往扮演過貓女都是外形優秀的女演員，包括米雪菲花（Michelle Pfeiffer）、荷爾芭莉（Halle Berry）及安妮夏菲維（Anne Hathaway）等，相信爭取演貓女之激烈，絕不下於蝙蝠俠。