內地走紅工作不斷 打邊爐助減壓 許靖韻8月香港開騷苦練舞藝

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

許靖韻17歲參加英皇新秀歌唱大賽獲亞軍入行，初出道時半紅不黑，令她相當氣餒，直至兩年前Angela以不見樣的「小背心」網絡歌手身分，終讓大家注意到她的歌聲，開始吸納不少粉絲；後來轉戰內地參加歌唱比賽，更令她的事業大躍進，在內地闖出知名度。

如今在內地人氣爆燈，Angela未忘香港歌迷，8月會在麥花臣場館舉行她首個個人演唱會，一向不擅跳舞的她，承諾為香港樂迷苦練舞藝，她已緊密排練中。過去兩年北上征戰的經驗，令Angela賺了舞台經驗與信心，她說：「幸運與努力眷顧住我。」在香港舉行個唱前，她先在上海與台灣搞音樂會，她希望在不同地方加入不同元素。

25歲是人生轉捩點

Angela說：「今年初我講過要做6首新歌，暫時有4首，做多兩首便出EP。主題是My twenty-five，因為25歲這一年對我意義重大，用專輯特別記錄。」問她25歲是否她人生的小成功？她認為以「大成長」形容更貼切，因為這年她參加了兩個內地節目，給她豐富經驗外，亦是事業上的一大轉機，未來她希望有更多機會參與內地綜藝或真人騷節目。

同屬英皇旗下的師兄陳偉霆（William），自從到內地發展，短短幾年間已成為內地的一線藝人，Angela說：「William師兄是一個好榜樣，他是非常努力的藝人，我會向他學習，也希望像他一樣成功。」

工作壓力大睡眠欠佳

現在Angela的工作排得密麻麻，未敢提出休息：「以前我會瞓到下午一、兩點才自然醒，現在腦海有很多想法，又怕忘記歌詞或未完成工作，總覺得唔夠時間，睡得不好，好易醒。」Angela的減壓方法也特別，她笑說：「打邊爐有助減壓，但食完會爆瘡。」另外遛狗和睇戲也是她減壓方法之一。Angela 沒有為演唱會刻意減肥，有時趁晚上街跑，加上健身，希望以健康身形見香港觀眾。

場地：Fringe Dairy

化妝：Rainbow.C

髮型：Veron@Hair Corner

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com