龐景峰無牌駕駛 判社會服務令60小時停牌1年

【明報專訊】錢小豪和郭秀雲的兒子龐景峰今年4月5日凌晨，在交通警一次酒精測試中被揭「揸大膽車」。龐景峰本月初上庭承認一項無牌駕駛罪，以及駕駛時沒有第三者保險，昨日在東區裁判法院判刑。龐景峰在庭上以廣東話自辯求情，他表示從小生活在公眾眼中，做任何事情都要做得正、企得正，盡量不犯錯，正規生活。他承認今次使用美國護照及駕駛執照在港駕駛應該受罰，作為公眾人物，願意接受社會服務令，為社會作榜樣。裁判官最終兩項控罪各判60小時社會服務令，同期執行。第二項控罪罰停牌12個月，其間不得駕駛和申請駕駛執照，並需交出所有駕駛執照。但龐景峰表示無帶在身，裁判官限他5日內交回法庭，如有需要在外地駕駛，需向法庭申請。