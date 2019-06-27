新歌包辦曲詞獻給女兒 鍾嘉欣老公仔女齊拍MV

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鍾嘉欣相隔3年再推出新歌《做你的晨曦》，並獻給女兒，拍MV時更全家出動，是一個很好的紀念。MV中，Jeremy一隻手抱着兒子，一隻手拖着老婆嘉欣，而嘉欣就拖着女兒，望着老公露出甜蜜幸福笑容。嘉欣又跟女兒開心互動，Kelly乖巧餵媽媽又吻臉，令嘉欣冧爆；還有嘉欣擔心兒子生病，挨在老公懷中的鏡頭。

希望活得長久陪伴女兒

《做你的晨曦》由嘉欣親自作曲，更為英文版《Mommy I Love You So》填詞。嘉欣說：「創作這首歌的靈感很自然，有一晚在哄9個月大Kelly睡覺，她睡着後，我突然有種不捨得女兒的感覺，希望自己可以在地球上生存最久的時間，去陪伴她每一刻。就在拍拍她小肚子那一刻，這首歌曲的旋律就湧在腦海裏。」嘉欣希望藉這首歌表達她對子女無條件的愛，錄音時更有少少眼濕濕。

嘉欣今次與丈夫及子女一同出鏡，讓大家感受到一家四口的甜蜜溫馨生活。嘉欣說Kelly與Jared雖然不太懂拍攝MV是什麼一回事，但當日非常聽話，拍攝過程順利。Kelly對這首歌很熟悉，因為她經常在家中播放，拍攝時播放歌曲，Kelly也能跟着一起唱。

Kelly送貼紙冧爆工作人員

拍攝時還有趣事，Kelly將隨身帶着的珠寶貼紙，為現場每一名工作人員貼上，各人身上都有耳環或戒指貼紙，逗得大家十分開心。

嘉欣對於今次MV製作很認真，之前跟導演開了多次會議。她除了拍攝MV當演員外，還要照顧一對仔女。嘉欣說：「現在身為人母，才真正感受到當媽媽的辛勞，也明白到母親照顧自己的時候是多麼的辛苦，所以我覺得每一位媽媽都是superwoman。」

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