72歲狄龍加戲碌落樓梯 音樂劇女演員嚇到喊

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身兼藝術總監、監製及導演的高志森被問到讓72歲龍哥碌落樓梯會不會太危險？他說：「事前大家都不知龍哥有此動作，直至演藝學院進行技術綵排時，龍哥突然碌落梯級，一名女演員在台邊見到，嚇得喊起來，以為龍哥失足，及後見他起身才知無事！」

狄龍接收高志森暗示後碌落樓梯

高志森說仔細觀察後，發現龍哥碌落梯級的每一個動作姿勢，都應該計算過，只是事前無人知，連龍哥太太都不知道，所以大家嚇呆了。他曾問龍哥是否場場都要碌落來？龍哥答他：「我做咗幾十年，拍咁多武俠片，我梗係搞得掂啦！」

龍哥被問及為何會想到加碌落樓梯的動作？他輕鬆說：「我見到導演有呢種暗示……而我自己亦有信心做到，咪做一次試試囉！」

高志森聞言緊張說自己完全沒有明示或暗示，不敢要龍哥冒險，是龍哥考慮過後自己加給我，很多謝他，專業精神一流。

狄龍太太事前不知情

陶敏明亦表示事前不知道龍哥有此動作，她說：「龍哥有信心可以應付，他有武術底子，亦有護肘護膝，對於練武之人，皮外傷不緊要，沒有傷筋骨便可 ，身為太太就是陪伴他、支持他！」