驚現包包面麒麟臂水桶腰 阿嬌愈減愈肥孕味濃

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鍾欣潼（阿嬌）去年12月舉行婚禮前積極操弗，以最佳狀態穿婚紗；當時她身形弗爆，面尖尖。只是婚後她開始發福，她雖然直認結婚後無keep過，只是「幸福肥」，但因身形圓潤，不時被傳懷孕，她已多次否認。

一日七餐變一餐

早前阿嬌曾自爆試過因雪卵出現荷爾蒙失調，肥了20磅，做運動都減不到。其後她又指自己容易水腫，加上有段時間食量驚人，曾經一日食七餐，每餐將食物吃清，胃口變大，她為減肥改為每日只食一餐，並做運動雙管齊下。

上台要人攙扶

阿嬌的努力卻似乎效果未見顯著，還愈來愈肥。有內地網民分享阿嬌前日在橫店出席粉絲見面會的照片，見到她穿白色鬆身裙，身形明顯脹了一個碼，除了包包面，還驚現水桶腰，下身甚具分量。雖然她已外披牛仔褸，但一雙「肉臂」仍然遮蓋不到，上台時更要旁人扶着。很多網民留言都猜測阿嬌是否懷孕？指她孕味甚濃，留言恭喜她。有其他網民則認為阿嬌只是「幸福肥」。

經理人否認懷孕

對於阿嬌惹懷孕揣測，她的經理人霍汶希回應說阿嬌只是肥，不是有咗，她會叫阿嬌減肥。她又指阿嬌是有生BB計劃，但不是今年的事。