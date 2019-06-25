《黑寡婦》上月在挪威開鏡，日前移師布達佩斯拍攝，有網民偷拍到現場出現兩個寫上「娜塔莎」（Natasha）和「葉蓮娜」的巨型盒子，加上史嘉麗與科倫絲的替身亦在當地拍攝一場駕駛電單車的場面，因此有理由推斷，二人將會由宿敵變成好友。

根據漫畫原著，第一、二代黑寡婦同樣來自俄羅斯間諜組織，因此可算是師姐妹關係。不過，由於葉蓮娜一直活在娜塔莎的巨大陰影下，令她心生不忿，直至娜塔莎背叛組織加盟神盾局，葉蓮娜亦轉投邪惡組織九頭蛇，誓要跟對方決一言下。

現年23歲的科倫絲佩芝，入行短短5年，已經獲得多個新人獎，2016年上映《馬克白夫人的誘惑》成為演藝事業轉捩點，為她帶來英國獨立電影獎及都柏林國際影展的影后殊榮，新作除了《黑寡婦》外，還有美國名著改編同名電影《小婦人》，跟「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Watson）扮演好姊妹。