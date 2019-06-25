黃淑儀重提當年刺傷事件 汪明荃：證明她還好介意

記者：柯美

攝影：黃梓烜

黃淑儀日前接受電台訪問舊事重提，在1976年拍《書劍恩仇錄》時，她被演霍青桐一角的汪明荃不慎用劍刺傷眉心，傷口縫了4針，Gigi姐知道是意外，沒有怪責任何人，只是當時阿姐沒致電慰問。

後生講「對唔住」講到現在

阿姐有看此報道，她說：「由後生講對唔住講到現在，我後生唔識做這種事，但她每次講，我每次都講對唔住，相隔數十年仍重提舊事，證明她還很介意。」雖然如此，阿姐強調二人從沒有不和，「我們之前都有合作拍劇，她都無嘢。」

阿姐主持的綜藝節目《娛樂大家》收視很好，特別受年輕人歡迎，節目將添食至三十集，阿姐還開心透露，很多年輕藝人都想來玩。

示威者見義勇為給「讚」

談及阿姐於社交平台連like兩個與「反修例」有關的新聞圖片，問阿姐是否一時錯手？阿姐否認說：「不是錯手，我非常關心這些新聞，見到個後生仔給水讓人洗眼的舉動很好，所以給個like。我贊成在合法與和平下示威去表達意見。」對於示威者的五大訴求有何睇法？作為前政協委員的阿姐說：「這些留給政府去講，他們的心聲，社會各界已經聽到，大家應該找個方法去解決這些問題， 暫緩和撤回其實只是字眼，不用太執著，香港是一個特殊環境，大家應多點體諒。」

翁嘉穗大仔有多個對象選擇

另外，翁嘉穗以性感衣著出席活動，她指老公不會詐型，因為老公不在港，也不會留意娛樂新聞，大仔在外國讀書，接受力很強，對她衣著更不會過問。

翁嘉穗透露在美國波士頓讀大學一年級的大仔已放暑假，目前在港做暑期工。問到兒子有否拍拖？她說：「有幾個選擇，我叫他慢慢揀，唔使急。（會否擔心他和外國人拍拖？）不擔心，他不跟女仔拍拖我更擔心。」

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