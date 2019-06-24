宋仲基現奸樣無助新劇收視

第7集講述金智媛見到與銀蟾長得一模一樣的薩雅，即懷疑兩人是孿生兄弟，而銀蟾過往在夢中所見的人，很可能就是薩雅。另一方面，張東健為追捕金智媛走到「大孖」薩雅房間，「大孖」見到張東健，大叫他一聲「父親」。金智媛利用「細孖」銀蟾提過的夢境內容，隨口說中了金玉彬不為人知的秘密，並威嚇金玉彬稱若她喪命，「大孖」也要死。原來之前「大孖」與侍女相戀，一度計劃私奔，金玉彬發現後殺死侍女。

張東健為登上族長之位，答應與大祭司的長女結婚。此事激怒金玉彬，繼而安排手下毒殺大祭司，再嫁禍給張東健胞弟，可惜計劃被「大孖」偷聽到，將毒藥偷龍轉鳳，藉以向金玉彬一報殺女友之仇。

值得一提的是，扮演「大孖」初戀女友的是Blackpink成員Jisoo，雖然前晚僅得一個鏡頭和一句對白，但已令粉絲大為驚喜。