刪走悼念示威者圖片惹怒粉絲 楊千嬅強調初心未變

記者林蘊兒澳門報道

千嬅稱今次舉行巡唱，是要完成個人夢想，希望在有生之年到不同地方表演，即使僅一次亦足以圓滿人生，當中雖然經歷很多困難，慶幸問題終能一一解決。入行20多年的她形容今年舉行巡唱，剛好不遲也不早，而且獲益良多：「演出需要好大勇氣，我的初心和勇氣從來沒變過，多謝你們給我這個回憶。」說畢便唱出經典歌《勇》。

獲囝囝讚「good show」感動

完騷後千嬅接受訪問，她覺得自己演出已進入狀態，比起首場在廣州演出更為流暢，很開心澳門演出反應好獲加場。她透露29號完成巡唱最後一站北京演出後，便會休息一個月陪兒子放暑假。提到Torres全晚在台下乖乖欣賞演出，千嬅感嘆兒子開始大個仔，不止懂得照顧長輩，還識主動向她說：「good show！」令她差點感動想哭。

提起之前到佛山演出，其間千嬅母親不慎仆倒，弄損嘴唇兼撞甩牙致滿身鮮血。曾讀護士的她即為母親用冰敷傷口，然後陪返港到醫院求診，經縫針後已沒大礙，母親仍堅持到澳門撐場。

「明白我的人就會明白」

日前有「反修例」示威者在商場墮斃，千嬅在Instagram（IG）貼上「R.I.P」黑白圖來悼念死者，後來又删走；King Jer娛樂台發現不少網民包括自稱是千嬅多年忠實粉絲留言表示，對千嬅做法很失望，更揶揄她「彈弓手」，甚至怒斥會棄掉她的CD到垃圾站。千嬅聞言嚴肅地回應：「件事已過了幾日，此際不想再回應，唯一想表達的，就是由始至終我都是那個楊千嬅，明白我的人就會明白。」

「勇」字當頭未變過

她避談有否擔心事件惹歌迷不快，強調自己由始至終都一樣，相信時間證明一切，大家會知道她的為人。千嬅續說：「人生面對好多不同事，希望每個人都活出更好的自己，平時楊千嬅係點處理就係咁處理。」是否繼續「勇」字當頭？「從來沒有甩過！只是遇到不同的事，就擺在不同位置。」至昨晚，King Jer娛樂台在IG指收到該粉絲要求，不想再因留言令事件發酵，於是決定將有關post删除。