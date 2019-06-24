監製證《牛下女高音》不會重拍 江嘉敏原代黃心穎擔正：失落

娛樂組

《牛下女高音》中黃心穎孭重戲擔當「女一」角色，此劇分別在香港與深圳取景，若要換人重拍，黃心穎的戲分跟重新拍30集無異。

監製黃偉聲昨日向本報解釋，因牽涉範圍太廣，故最後決定不重拍，至於會否播映無期成倉底貨？他表示一切待公司安排。黃偉聲說：「決定了不會重拍，因為有好多因素，包括有些場景已沒有了、演員檔期問題、演員髮型同樣貌分別好大，都難以在短時間內安排在個多月時間完成補拍。」

鍾景輝：很多場景難再重拍

其中演員鍾景輝（King Sir）拍《牛下》時抱病上陣，全程頂硬上演出，問不重拍其中的原因，是否顧及King Sir的健康？黃偉聲稱King Sir也捱義氣答應參與拍攝，但各方面問題未能配合。

King Sir接受《明報》電話訪問，他表示已獲監製通知《牛下女高音》不會重拍，並解釋很多場景難再拍攝，酒店拍攝場地又剛巧要裝修幾個月。

問他是否擔心此劇播映無期，浪費大家心血？King Sir稱這些由TVB安排，自己沒意見。

吳岱融「哭」了

有份參演的吳岱融對此劇本抱有期待，難得此劇他能改邪歸正演好人，一班中佬組成唱團好熱血。昨日記者向他求證不重拍消息時，他難掩失落，以「哭」的emoji回應：「只希望早日播出。」

江嘉敏：坦白說現在是有點失落

《牛下》計劃重拍之初，傳由江嘉敏取代黃心穎，當時她回應傳媒說：「唔好係咁畀假希望我。」當時又追問是否「流料」；如果成事，江嘉敏就能憑此機會坐正做女主角，正式上位。

不過，前兩日她在社交網上載表情落寞的照片，留言道：「深信努力是不會白費的，只是時辰未到。 #坦白說現在是有點失落」未知是否接到《牛下》不重拍通知影響心情。