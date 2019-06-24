陳展鵬唱英文兒歌𧨾囡囡

衛蘭出福音歌：香港很需要

單文柔近日被發現身形回復苗條，似乎已收身成功，展鵬則透露太太懷孕時重量控制得好，產後亦不至於太肥，但她開刀生，還未真正可以做運動，都要小心傷口。他表示太太何時復工也無所謂，最緊要她喜歡，「我在這個圈一段時間，都多姿多彩，但她很不幸（入行）兩年就和我結婚、生小朋友，她應該想多看、多嘗試」。

衛蘭獻唱新歌，因首歌不斷升key有難度，所以她說有點緊張。她透露之後會到廣州繼續巡迴演唱會，並安排新專輯於9月尾推出，尚欠一首歌未錄，而今次是一張福音專輯；對新碟可有信心？她說：「對我而言唱關於信仰的歌是新嘗試，亦都想就信仰傳送多些希望和愛的歌，現階段香港很需要。」

江華讚女兒有歌唱天分

江華表示今次差不多全家總動員到場支持，應大會邀請配合「跨代共融」主題，細女陳薔天今次會與媽媽麥潔文合唱，江華不禁大讚女兒自小已很有唱歌天分，經常跟着收音機和唱片唱英文歌，問可會安排女兒入行當歌手？麥潔文則說：「要看情况，現在娛樂圈都難做，最好還是讀好書，充實自己，不過她有開始填詞，希望在我退休前可唱到女兒的作品。」

他們稱大仔到了越南旅行，問下次可有機會一家四口同台獻唱？麥潔文則說：「大仔不太喜歡當幕前，如大家想見他，就回去問問他吧！」

記者：林祖傑