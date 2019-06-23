森美首次曬老婆合照放閃 網民大讚阿嫂好索

森美過往從未在社交網曬太太陳雅嫻（Veronica）的照片，昨日他首度曬兩公婆身處花海的甜蜜合照。圈中好友及網民即時起哄，紛紛留言讚阿嫂好索！

證夫妻感情未受影響

森美透露與太太在日本的能古島，兩人身貼身在一片花海中擺出Chok爆甫士影相，森美更賣口乖留言，「搵到個靚女合照，Hahaha #能古島 #出走日本」。陳敏之、張繼聰、陸浩明、薛凱琪、蘇永康、Ana R.、宋熙年及麥美恩等都讚兩人甜蜜，又讚阿嫂索到爆。麥美恩更搞笑說：「我只想睇阿嫂。」宋熙年說森美好幸運。森美罕有高調放閃，未知是否因之前牽涉入「安心事件」，借此機會表明夫妻感情未受與黃心穎的緋聞影響！

森美年前與黃心穎到日本拍攝《森美旅行團》時，曾被指在美景下想起太太落淚。他是愛妻號，所以之前成為黃心穎的緋聞嫌疑人物，當時森美立即澄清與他無關，不想太太及子女因被身邊人問及此事受困擾，希望減低他們的疑慮，最重要是家人。

娛樂組