《怪奇物語3》最強怪物終極曝光

《怪奇物語3》故事延續上季，講述1985年的霍金斯小鎮，大型購物中心正式開幕，鎮上氣氛一片歡騰，背後卻是危機四伏。從劇組率先發放兩條預告片，觀眾看罷毫無頭緒，直至終極預告前晚曝光，總算有個較為清晰的概念。

怪物捲土重來找「宿主」

片段開始時，先由一把詭異的聲音表示：「你讓我們進來，也要讓我們留下。」明顯是來自平行世界的怪物宣言，15歲美莉布朗扮演擁有超能力的少女Eleven，明明在上季已經竭盡全力，把人類通往平行世界的裂縫修補，何以怪物仍能留在地球？

至於首季被怪物擄走的童星Noah Schnapp，第2季的下場更悲慘，淪為巨型怪物Mind Flayer附體的「宿主」，幸得雲露娜維達（Winona Ryder）扮演母親鍥而不捨施救，加上一班青梅竹馬好友全力破解謎團，終於戰勝怪物。來到第3季，平行世界的怪物捲土重來，並找到另一「宿主」，展開更大規模也更慘烈的人類存亡之戰。

《怪奇物語》變身電玩遊戲

為了宣傳《怪奇物語3》，早前在洛杉磯舉行的E3電子娛樂展上，劇組宣布推出同名電玩《Stranger Things 3: The Game》，玩家可以透過網上連線，跟朋友組隊並扮演劇集主要角色，游走於霍金斯鎮，一邊破解謎團，一邊對付來自平行世界的巨型怪物Mind Flayer。

另一方面，劇中男星Caleb McLaughlin與Gaten Matarazzo日前現身首爾，出席新劇的亞洲記者會，又抽空參觀景福宮，享受街頭美食，無非想提醒觀眾，劇集即將開播。