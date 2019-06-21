為多賺3.5億破《阿凡達》最高紀錄 《復仇者4》片尾加彩蛋谷票房

《復仇者聯盟4：終局之戰》上映短短11日，迅速超越金像大導占士金馬倫（James Cameron）的愛情鉅製《鐵達尼號》，榮登史上最賣座電影亞軍位置，但要擊敗占士金馬倫另一科幻經典《阿凡達》坐擁27.88億美元（約217.4億港元）的最高紀錄，仍有一段距離。

Marvel電影公司總裁奇雲費格前日出席新片《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）倫敦記者會時，自爆將使出絕招，下周末開始《復仇者聯盟4》將會放映新版本，電影內容不變，但在片尾增加多個「彩蛋」，包括從未曝光的刪剪、致敬及驚喜片段，藉此吸引觀眾再度入場觀看，刺激票房上升，達至改寫《阿凡達》票房紀錄為止。

據《復仇者聯盟4》的本地發行商表示，香港方面暫時未知會否跟隨美國推出新版；反觀台灣已肯定本月28日重映《復仇者聯盟4》，當地「超英迷」有眼福了。另一方面，由於《蜘蛛俠：決戰千里》定於下月3日在美國開畫，如今提前一周重映《復仇者聯盟4》，網民猜測片尾「彩蛋」該與《蜘蛛俠》劇情有關。

暗示奇洛李維斯加盟

奇雲費格亦提到，早前有傳《殺神John Wick 3》男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）將會加盟Marvel新片《永恒族》（The Eternals），有望跟安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）及韓星馬東錫等合作，「事實上，我們一直跟奇洛保持聯絡，幾乎每套電影都曾邀請他演出，例如2014年他便為《奇異博士》試鏡，可惜最終未能成事」。

破解「愛你3247」秘密

提起《復仇者聯盟4》，戲中飾演鐵甲奇俠的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.），日前缺席美國MTV影視頒獎禮，但事先錄影短片，向投票令他奪得最佳英雄獎的觀眾致謝。

當時他把戲中金句「我愛你3000」改為「我愛你們3247次」，觀眾聽得一頭霧水，直至昨日謎題終於解開，有傳他把每周「7日」、每日「24小時」加入「我愛你3000」，因此出現「3247」這組數字，認真有心思。