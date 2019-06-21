婚後首度現身 林志玲否認改名 「黑澤志玲」

林志玲閃婚消息震驚娛樂圈，她享受完蜜月之旅後，前日返回工作崗位，她以LONGINES優雅形象大使身分出席在英國倫敦舉行的Royal Ascot皇家賽馬盛事。

被集郵有求必應

林志玲穿上黑白色系列高級訂製禮服，搭配黑白大圓帽亮相，優雅大方，明艷照人。同場還有英女王伊利沙伯二世、英國王儲查理斯與妻子康沃爾公爵夫人卡米拉。林志玲擔任盃賽的頒獎嘉賓，現身時獲不少賓客要求合照，她親切答應。有媒體恭喜她新婚快樂，她低調回應「謝謝」。對於有傳她婚後或會隨夫姓，改名「黑澤志玲」？林志玲否認道：「名字承載了文化和大家給予的愛，未來也不會有改變。」

感謝卡幸福滿瀉

林志玲近日發送的感謝卡以淺綠色為底，畫有小手、愛心、樹苗及LOVE字樣，寫着「一切很突然但很美好，大家都要一起很幸福。謝謝各位好朋友，辛苦了」，短短字句藏不住幸福的喜悅。

娛樂組