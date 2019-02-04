不再留戀TVB 黃淑儀：山頭主義容不下我

黃淑儀（Gigi姐）是上世紀70年代的TVB當家花旦，80年代為家庭移居加拿大，於2000年重返熒幕。Gigi姐是好戲之人不容置疑，但卻成監製潘嘉德的御用演員似的，早前播映的《婚姻合伙人》與即將播映的《好日子》皆是潘嘉德離開TVB前的製作，兩部劇皆有Gigi姐演出。她稱並非刻意倒戈相向，是ViuTV知道她跟無綫約滿，才邀她做烹飪節目。

「只有潘嘉德找我拍劇」

問她是否擔心大台小器？她冷笑說：「講真，大家有留意的話，我為無綫拍劇，只得監製潘嘉德找我，因為他們山頭主義關係，現在潘嘉德已經退休，不會再有人找我拍劇了，所以我毫無留戀，亦不介意，如果無綫仍有綜合節目找我做，我開心、OK的，拍劇就唔使諗，已打定輸數！ViuTV有監製問我何時可以合作拍齣劇，港台都有找我，不受限制，反而多了工作。」Gigi姐要是為ViuTV拍劇，有機會母子檔演出，因她的兒子徐肇平已過檔ViuTV並參與多部劇集演出。

為無綫效力多年，不被重視會否感無癮？Gigi姐自言要求不高，每次拍劇都要向老公攞批文，而且一年只可以拍一齣，綜合節目另計，現在無得拍無綫劇，她不用留港那麼久，老公更開心，「我一向心頭不高，從不𢱑撈和埋堆，心態隨緣，找我，劇本適合就做，不找我，我又沒所謂，潘嘉德最了解我，找我時會直接跟我說戲分不多，40集佔20集，我覺得角色在劇中重要，無所謂集數多寡」。

決定移民預了失阿姐地位

當年是當家花旦，Gigi姐不計較戲分多少，最重要有發揮過戲癮，「當年重返無綫，回來已經不是女主角，連自己的名字也沒有，因為年輕一輩觀眾根本不知我是誰，只叫我『李克勤阿媽』、『林峯阿媽』，直至《吾淑吾食》播出後，才知道我叫黃淑儀。（有否不是味兒？）沒有，當時我已經脫離這個圈子20年，子女亦已長大成人，人生就是這樣，我決定移民已預了會失去阿姐地位，我丈夫受聘到溫哥華大學醫學部工作，我即刻就跟他走，如果我仍留戀香港的名利，就叫丈夫自己一個人過去，我繼續發展自己的演藝事業。我不覺得有什麼可惜及失去，相反我覺獲得的多，我有家庭樂，家庭對我來說很重要，家庭帶給我很多歡欣喜悅」。

指正女藝人懶音未獲接受

Gigi姐樂於分享演出經驗，但她出於好意的提點卻未必獲接受，她笑說：「對方不是年輕人，是在無綫拍劇時合作的女藝人，我指她懶音太多，應該咁樣講，但對方說：『我不覺得有什麼分別。』自此我不再出聲，我覺得應該將正確讀音說給觀眾聽，不要誤導觀眾，她居然這樣說，態度傲慢，我以後就不說了！」

肥仔保錡開竅多得Gigi姐

對於今次兩名新拍檔肥仔與保錡，Gigi姐還是忍不住要教，她爆保錡非常膽小，什麼也不敢觸碰，認為藝人或電視工作者，熒幕前無論對事物有多害怕，在沒生命危險的情况下也要克服，勇於嘗試，還有懶音多。她說：「生、三、山都分辨不來，說三米煮成熟飯。」不過，她讚兩人很聽話，稍稍一提，即反省作出改善，「我都驚自己多口，他們會不開心，你知現今的年輕人未必接受批評」。肥仔和保錡樂於接受Gigi姐意見，視批評為教導，令他們獲益良多，例如學懂試食時應如何品評、餐桌禮儀和啟發他們面對不同性質節目和對手，要以不同形象示人，不要只用ERROR模式去說話，保錡說：「Gigi姐每次講完，我都會深切反省，真的開竅了！」

想開私房菜遭老公反對

問Gigi姐為何愛上烹飪？她表示不是愛上，是環境所逼，小時候在內地生活，家庭富裕，住大屋有傭人，爸爸是化學工程師，有工廠、有司機，媽媽外家開刺繡莊。1958年舉家來港，一晚之間什麼也沒有了，環境所逼，家姐負責照顧細佬妹，她就負責擔水煮餸，「當時我經常喊，猛問為何要來香港？但當時的痛苦和歷練，造就今時今日用得着，所以不要怕蝕底」。Gigi姐透露曾有人找她合作開私房菜，但遭丈夫反對，怕她辛苦，不過她於多年前開始，已在不同機構舉辦烹飪堂，又出烹飪書，將自己的廚藝傳授出去，下月將推出第14本烹飪書。

場地：Rent a Kitchen

ERROR服裝：Ice Fire

記者：柯美

攝影：孫華中

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com