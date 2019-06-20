阿當辛迪拿新片收視報捷

Netflix開台以來，甚少公布收視，其高層表示，因依賴的是訂戶而非廣告商，所以沒必要公布，不過近來起了輕微變化。《Argo救參任務》賓艾費力（Ben Affleck）主演的《三重邊界》（Triple Frontier），Netflix早前早前就公開了首4周吸引多達5200萬訂戶收看。Netflix掌管內容制定的Ted Sarandos早前曾表示未來對於哪個節目更受訂戶歡迎，會透明及公開。

這次《猜猜猜誰是兇手》報捷，也為阿當辛迪拿一洗頹風，4年前他跟Netflix簽了4部片約，之後再加碼，當時不少人質疑，阿當的叫座力已下滑，何解Netflix仍有此決定。如今事實證明他仍有號召力。《猜猜猜誰是兇手》講述一名紐約市警察和理髮師妻子期待歐洲之旅已久，卻在億萬富翁的遊艇上碰到離奇命案，搞得他們必須急忙偵破案件。