為陳凱琳出埠慶祝28歲生日 鄭嘉穎首次帶兒子坐飛機

記者：柯美

攝影：孫華中

張晉在戲中有連場激鬥，難免會受傷，其中有場動作戲，險令他腰部脊骨折斷，他說：「這場戲要空中跳起，向後撻落樓梯，若不是及時用腳卸去一點力，條腰肯定會斷，但我都需休息一星期才能復工。」

張晉提示拳王勿忍痛

張晉與拳王Silva對打，將拳王踢至頸部通紅，雖然拳王沒露出痛苦表情，但他知道對方一定很痛，他說：「Silva第一次拍戲，不懂做反應，我跟他說，要有痛苦反應，讓觀眾感受到被打的痛，否則製作組唔收貨。他是MMA拳手，習慣不會在對手面前示弱，要硬撐。」

鄧麗欣想與張晉拳王對打

在戲中沒有動作鏡頭的鄧麗欣說：「好恨打，想跟Silva對打，因為他平時和男人對戰，應該不懂跟女人打。」在旁的張晉陰陰笑說：「小心有去無回。」Stephy表示之前拍過動作片，體會到拍動作戲真的不容易，很容易受傷，她說：「有機會都想和晉哥（張晉）對打。」張晉開玩笑說：「好，那就明天開始，每天清晨六點，接受我的訓練。」Stephy透露在戲中穿上婚紗在輕鐵路軌上奔跑，令她十分難忘：「應該沒人試過吧！由於當時是上班時間，跑了很多次。」

鄭嘉穎享受家庭樂

另外，鄭嘉穎未有觀看首映，於訪問結束後便離開，他說要趕回家湊仔，他說：「之後會再安排時間和太太一起看此片，現在無論做什麼都要安排時間，我和太太（陳凱琳）會盡量有一個留在家中照顧BB。」嘉穎不覺得榮升父親後失去娛樂時間，很享受與妻兒一起的家庭樂。今周日（23日）是陳凱琳的28歲生日，嘉穎今次安排三人行，第一次帶埋4個月大的兒子鄭承悅離港去旅行，他說：「今次是囝囝第一次飛。」

心悠操背肌準備做打女

在戲中未能大顯身手的嘉穎和心悠均表示，希望將來有機會拍動作片，心悠說：「被打和打人都想嘗試，但以我現在身形，說服力不夠，要努力操練才可。（拍動作片不怕受傷？）不怕，拍得就預了。（想跟誰拍？）我是動作片初哥，沒資格揀人，所有動作演員都想合作。」她透露已開始操肌，先練背肌，覺得背肌是力的表現。嘉穎就囑她要揀經驗豐富的演員做對手，因為他們識就力，大家沒那麼容易受傷。

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