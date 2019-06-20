畢彼特伙拍里安納度演出

由《危險人物》塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導，集合兩大男神畢彼特（Brad Pitt）和里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）首次同場主演的《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood），上月在康城影展首映，獲得不俗評價。故事講述1969年洛杉磯，前西部電視影集明星Rick Dalton與他的替身一起在荷李活闖蕩，Rick的鄰居是知名導演波蘭斯基的妻子兼女演員莎朗蒂（瑪歌羅比飾），最後她慘遭殺害，背後卻藏着不為人知的秘密。

《狂野時速》外傳 敵人攜手合作

《狂野時速》深受歡迎，更長拍長有，《狂野時速：雙雄聯盟》（Hobbs & Shaw）則可視作外傳，片中狄維莊遜（Dwayne Johnson） 繼續飾演忠心耿耿的美國外交安全局探員路卡賀斯，積遜史達咸 （Jason Statham）再度扮演前軍情六處特工狄卡邵，他倆在《狂野時速》系列本是死對頭，在外傳中卻攜手合作對抗由艾迪斯艾巴（Idris Elba）飾演的超級人類，拯救狄卡邵的細妹，還要拯救地球。