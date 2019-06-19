「著泳衣不是強項」 李佳芯派椰汁鮮奶露賀收視

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

李佳芯（Ali）在活動上爽快承諾，稱若收視理想「有奶露」，「收視好當然要派甜頭，派椰汁鮮奶露啦」。是否著比堅尼示人？她笑說：「是派甜品，我萬歲！著泳衣就不是我強項，留畀其他人啦，或者叫馬國明露朱古力胸肌，我未見過。我承認比較孤寒，騷身材沒什麼突破，演技上就可以突破；記得好多年前拍旅遊節目及拍《波士早晨》著過泳衣，本身好少著泳衣，連媽咪都未見過。」

郭晉安撐馬國明攞視帝

郭晉安表示有運動底，平時愛打網球和踩單車，首次接觸瑜伽，發現有助鍛煉肌肉。對於Ali提議收視好，同劇男演員除衫曬腹肌？安仔四両撥千斤，「女演員騷腹肌比較好睇，我的腹肌未練好，若收視33點，我跟馬國明合唱《沉默是金》啦，我哋曾一齊登台，馬國明唱歌好好聽」。他又讚馬國明演活角色，表現出柔情一面，討好觀眾，力撐馬國明今年攞視帝，「我貼視帝經常都中，希望不會為馬國明帶來壓力」。但問到3屆視帝郭晉安自己恨不恨攞獎？他說：「獎項是觀眾畀的，有好多因素，TVB有好多強的劇集，不應該在呢個時候太多想法。」

馬國明：好多朋友讚我型

馬國明對於首播收視反應好，感到驚喜，「這個劇講醫改，跟一般劇集不同， 我以前都講過TVB可以多拍不同題材，才會知觀眾能否接受，香港觀眾好叻，今次好多人話好睇，我都好多開心」。之前他大讚該劇將他拍得有型，是否爭取到收視的因素？他笑說：「我不敢講，但好多朋友都話，從來未見過我演醫生那麼有型， 我個唐明角色好理性，不似以前《On Call 36小時》的張一健被病人牽動情緒。」郭晉安睇好有力問鼎視帝？他說抱平常心，「沒有想太多，有獎就錦上添花，我比較期望觀眾口碑」。談到除衫騷肌報答觀眾支持？他說：「要還大家一齊還，其實留畀女演員露就最好，這個劇好多女神。」

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