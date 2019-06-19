四川6級地震身處成都 Angelababy狂奔20+層樓梯逃命

娛樂組

楊穎（Angelababy）近日正在成都工作，前晚發生地震前，她在晚上10時25分在微博打卡，上載一張穿著熒光波鞋在成都街頭的照片。相隔約45分鐘，她留言道：「剛打卡成都就地震了，怕怕。」4分鐘後她再次發文說：「地震了，走了20+層的樓梯下來，結果就我和橘子。怕怕，震感明顯。希望大家沒事。​​​​」網民都叫她注意安全。

黃曉明Baby捐20萬賑災

Baby的丈夫黃曉明之後在微博留言：「願平安！大家一定一定注意安全！」他的愛心基金表示緊密關注中。至昨午約2時半，黃曉明在微博透露已捐款到四川省科技扶貧基金會。該基金會其後透露黃曉明與Angelababy捐款20萬人民幣，「黃曉明與Angelababy夫婦心繫災情，連夜聯繫上我方，通過微公益捐款20萬元，並委託我們及時用於災區及受災情影響的群眾，我們將合理高效使用善款，積極投入做好救災和災後重建工作」。Baby過往亦曾經歷嚴重地震，於2011年3月11日日本東北發生大地震時，她在東京工作，她感到恐懼。經理人立即取消她在當地工作，急訂機票返港。

中港台藝人祝福平安

中港台很多藝人都關心四川地震災情，在微博留言祝福平安。剛於日前宣布結婚的林志玲關注發文：「希望大家平安。」成龍、楊采妮留言：「願平安。」楊千嬅：「願罹難者得到安息，謹記千萬要注意安全，保護自己和家人平安。」阮經天：「注意安全，慎防餘震，救援順利，一切平安。」陳小春：「一定要注意安全，#要平安。」李施嬅：「災難面前願大家都堅強，希望災區的人們都要平安。」何超蓮：「好可怕！祈求大家都要平安啊。」任達華：「天佑四川，祈福平安，大家一定注意安全。」吳奇隆：「祈福。」