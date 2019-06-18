佐治童子籌拍傳記片 欽點「黑鳳凰」蘇菲端納反串

講述英國搖滾樂隊Queen已故主音Freddie Mercury傳奇一生的《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》，去年上映全球票房勁收9億美元（約70億港元）之餘，更帶挈戲中扮演Freddie的雷米馬力（Rami Malek）榮膺金像影帝。各大電影公司眼見流行歌手的傳記片有市場，紛紛加入競爭行列，英國殿堂級男歌手艾頓莊（Elton John）的傳記片《搖滾太空人》開畫超過兩星期，可惜票房與口碑都跟《波》片相距甚遠。

流行歌手傳記片熱潮方興未艾，有關樂壇天后麥當娜（Madonna）及佐治童子的新片正在積極籌備，後者接受澳洲電台Nova 689訪問時，自爆新片請來《驚慄大師：希治閣》英國導演沙查謝維斯（Sacha Gervasi）自編自導，至於主角尚未有定案，但他建議蘇菲端納擔綱主演，反串扮演年輕的他，選角令人意外。

早已認識「Joe嫂」

原來佐治童子跟這位美劇《權力遊戲》23歲女星早已認識，原因是她的新婚夫婿Joe Jonas，正是佐治童子主持《完美Sing戰》的拍檔。「如果有人覺得選角不合適，只因她是女生的話，我會說，希望自己17歲的時候像她一樣，已經非常好了。」

佐治童子原名George Alan O'Dowd，1981年組成英國組合Culture Club，憑藉妖媚的中性形象，加上《Karma Chameleon》及《Do You Really Want To Hurt Me?》等大熱歌曲，初出道即橫掃格林美及英國音樂大獎，成為英倫「新浪漫」音樂運動的代表之一。

不過，隨着Culture Club不斷拆伙又重組，佐治童子的星途亦如坐過山車，只是下滑甚至急墮的時間卻佔大多數。除了吸毒酗酒外，他亦曾患上驚恐症，10年前更因非法禁錮男妓罪成而判罪，在他人生最潦倒的時候，甚至要淪落到倫敦街頭擺賣T恤維生。近年由歌手轉當DJ，又擔任《完美Sing戰》主持，「過山車」總算止跌回升。