聯絡卓林無回覆 吳綺莉由失望變體諒

問可有見過女兒吳卓林？吳綺莉說：「我覺得經一事長一智啦！人要成長要進步，成件事對我來講，是一個經歷，從中學習到一些事。（可有和女兒聯絡？）有留（傳文字訊息），她都有看，我都感恩的。（至今仍是已讀不回？）所以學到嘢，以前我個性好急，會追問為何不覆電話，現在不回覆也覺得不要緊；朋友叫我學做一隻小鳥，要小鳥依人一點，我說雖然有點長，有點大隻，但都要學下。」問不獲女兒回覆可感失望？她則說：「第一次會失望，之後再站在她角度去想，可能她忙呢！」對於早前有傳卓林與Andi婚變，她稱：「我真的不清楚，一向不會問太多，真的大個了！要答你就答你。」

黎燕珊爆湯洛雯補拍緊張

另外，黎燕珊表示近日忙於補拍無綫新劇《法證先鋒IV》，問補拍可辛苦？她說：「最辛苦是該劇原先在冬天拍，現要盛夏穿上冬天衫拍攝比較辛苦，有點吃力。」她更大爆頂替黃心穎的湯洛雯十分緊張，因角色很多對白，她說：「我們個個都鼓勵她，給予她很多正能量，她其實已很努力。（覺得對方演成點？）ok！當然無問題。」

張文慈疑遇網絡騙徒

張文慈則表示，以往都有收藏手表，但近年已甚少收藏，有感錢財身外物，健康才最重要。

她透露不乏追求者，但嫌對方太年輕，自己比較喜歡成熟男士，她說：「我都想試下speed dating，之前試過在網上認識到一名外籍男士，他自稱行船，我們還互通情信，但之後他要求我寄錢到他戶口，感覺佢好似騙徒。」

記者：林祖傑

攝影：孫華中

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com