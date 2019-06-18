哽咽開咪 心痛學生年輕人 鄭裕玲：我哋要珍惜香港呢個屋企

娛樂組

鄭裕玲（嘟姐）昨日在商台節目《口水多過浪花》中談及過去兩個星期在外地收到好多關於香港的消息，看到很多心痛場面，尤其是看到香港學生及年輕人，牽動了她很多情緒。

盼香港回復平靜

嘟姐說：「這兩星期我哋去了好多地方，坐好多車及飛機，但最後一程，亦是我哋最盼望一程，因這一程就是飛回香港。香港是我哋屋企，發生好多好多事，屋企最緊要，我哋……（哽咽）sorry，可能我老了，好情緒化。我哋要珍惜呢個屋企，尤其是學生和年輕人，我好希望香港可以好快回復平靜，我哋和平相處的狀態。我記得跟余迪偉傾過，我跟他說，其實我是一個娛樂人，在一個繃緊嘅狀况下，我應該做回我的責任，《口水多過浪花》是娛樂開心的節目，在這樣的氣氛下，其實應該發揮我哋嘅作用，我相信好多人都有情緒，就算我哋去了兩星期，但都好多情緒牽動，希望我講完呢番說話後，令大家有個半小時鬆少少，開心少少，我覺得已盡了自己少少責任。」

隨後嘟姐表示心情仍有點激動，要先播歌再繼續開咪。不少網民就她的言論留言道謝，當中更獲網民留言安慰：「嘟姐唔好喊，多謝你表態！」「我哋會好好保護自己嘅地方。」

王喜獲老師稱讚

王喜曾是皇家香港警察，父親節亦有身穿黑衣參與遊行表達不滿，當晚還在facebook留言：「多謝大家嘅讚許，其實我只係做應該做嘅嘢，同大家一樣。」昨晨他再更新留言：「被F2教過我的老師發現我企喺利園山道，然後……讚咗兩句（比攞100分開心）。」

王宗堯捧白花遊行

王宗堯同樣有參與遊行，他昨日在Instagram發布一張捧着一箱白色鮮花的照片，並留言：「感謝昨天（16號）一起出嚟幫手嘅好朋友們。也感謝呢兩日幫忙印Tee的印刷店同捐出花的花店。多一個不多，我們都是2,000,000 and 1的香港人。」