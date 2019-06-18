曬泳照前大陣仗 陳庭欣自爆閉關3個月減肥

問到跟「Happy Live」的翟威廉和周志文同場，會否一展歌喉？Toby稱有跟老師學唱歌，翟威廉也有邀請她，但不想嚇親人，「我之前上《流行經典50年》都緊張了一個月。（上過翟威廉的直播？）都有，不過他們叫我盡量少唱，又要求我帶埋鸚鵡去分散大家注意力，我隻鸚鵡會唱一句Happy Birthday，但會走音，不知是否物似主人形」。Toby表示有時做司儀要連帶唱歌，但對她來說是吃力的，因背到稿卻背不到歌詞，有人教她當忘詞時便把咪遞給觀眾。

翟威廉出新歌包辦曲詞

翟威廉表示今次聯同周志文、陳苑澄以「Happy Live」形式唱歌，為慈善出力。他說事前不需太多準備。陳苑澄說因翟威廉勁才不用準備，她事前有積極練習，始終首次公開表演，有點緊張。翟威廉計劃推出新歌，會參與作曲、填詞，「希望今年成事，是一些比較開心的歌，但唱就交給Happy Live成員，因我學極唱歌也沒什麼成果」。周志文稱是翟威廉不肯學唱，但多謝對方最近教他彈結他和彈琴。

記者：陳釗