《黑超特警組：反轉世界》 美國開畫稱冠票房遜預期

【明報專訊】《黑超特警組：反轉世界》（Men in Black：International）重新打造人類與外星人共存的奇異國度，並由「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）伙拍「女武神」泰莎湯遜（Tessa Thompson）演出，本月14日在美國上映，結果收1040萬美元，成為票房冠軍，預計首周末大約收3000萬美元，以一齣成本超過1億美元的電影而言，成績遠遜預期。對比韋史密夫（Will Smith）和湯美李鍾斯（Tommy Lee Jones）主演的舊版，不論1997、2002或2012年的首周末票房，都有超過5000萬美元成績，《黑超特警組：反轉世界》票房亦不及。另外，在爛番茄影評網站，該片亦只有25%的好評。