客串《愛·回家》與群姐演民初版《色戒》 歐陽震華：要打格仔

記者：林祖傑

攝影：孫華中

Bobby透露劇組為隆重其事，他客串的兩集會配上新片頭和新主題曲，主題曲是否由他主唱？他笑道：「我唱就趕客了！我又不是公司合約歌星。」只客串兩集會否不夠喉？他說：「添不添食睇公司，我有什麼所謂，但我搞到丹爺（劉丹）等演員拍到天光，他們多年來未試過。」另一日則是黃雨，Bobby和群姐及李楓到飛鵝山發射站拍外景，他戲言3人年齡加埋千歲：「這場戲講我碌落山，雖然碌落山有替身，但要自己行返上山，也不算太辛苦。」

親熱戲不會核突

劇中Bobby與群姐演一對，不少得情侶親熱戲分，他佩服編劇將二人配成一對，他說：「我和群姐含情脈脈、情深款款對望，但拍出來效果完全不會覺得核突，當然不是現實，而是穿越時空，除古裝還有民初，古裝分別演祝枝山和花魁，以及梁祝；民初部分講出來大家不要震，就是演電影《色戒》梁朝偉及湯唯，我做易先生，群姐好似叫湯碗，《色戒》露幾多我就露幾多，到時大家看就會有驚喜，聽講打了馬賽克，群姐還出動私伙五卡鑽石戒指。」

湯盈盈一家出遊

另外，湯盈盈表示老公錢嘉樂和曾志偉到日本工作夜機返港，不過兩名女兒會夜一點睡，等爸爸回家慶祝父親節。之後會放兩星期大假，一家到泰國及台灣旅行，她說：「選這兩個地方，因為找到適合小朋友學駕車掟彎的地方去玩，其實4月我們一家人才放假一個月，到加拿大探我爸爸，所以放完今次假，暫時不可再放。」

劉丹獲名貴父親節禮物

劉丹表示，太太與孫女小糯米已提早跟他切蛋糕慶父親節，孫女畫了一幅有花花草草和爺爺的畫送給他。至於兒子劉愷威雖在內地工作未能返港，但為他準備了一份價值不止6位數、十分珍貴的父親節禮物，兒孫齊表孝心，令丹爺開心不已。

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