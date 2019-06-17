洪永城擬邀女友客串旅遊節目

Tony說女友很喜歡去日本，他對鐵道遊都感興趣，所以今次順道取經，希望將來可帶女友及家人一齊去玩，或者兩家人同遊。談到早前被影到與女友放狗，更親手撿狗屎。Tony笑指當時是彎身撿狗屎，並非求婚：「我撿狗屎的甫士是否有點氣勢，哈哈。那隻狗其實是我剛養不久，女友有養狗的經驗，所以她教我如何去訓練牠成為一隻好狗。」

另外，談到落選港男梁裕恆在社交平台爆料，指楊明在群組看完示威者挖磚頭片段後爆粗。Tony反問記者詳情，但因不清楚對方在什麼群組留言及內容，故不便評論。直言現時Whatsapp最多都是覆女友：「我所有數據全部都畀晒她。」

記者：陳釗