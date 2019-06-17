黃耀明57歲生日遊行反修例 何韻詩幫手呼籲登記做選民

娛樂組

昨日反《逃犯條例》修訂第4次遊行，參與遊行的包括昨日57歲生日的黃耀明，以及何韻詩等，兩人一身黑衣拿着白花。黃耀明寫道：「我們都來到維園了，就差你一個，加入我們一起守護香港。」

阿詩於下午1時許在facebook開live，她由天后港鐵站步行往維園，並留言：「街上見。#hongkong #616」。明哥與阿詩落力呼籲選民登記，阿詩說：「有種巿民，有種責任！」提醒年滿十八歲還未登記做選民的香港永久居民可填表登記。

導演歐文傑記錄警察打年輕示威者

森美在社交網上載登記選民的宣傳海報，寫道：「化憤怒、哀傷、無力感為力量。用選票將不代表你聲音嘅人拒諸議會門外。7月2號前登記成為選民，喺嚟緊嘅議會選舉積極投票，一人一票將真正講香港人話聽香港人話嘅人送入議會為你發聲。」

《樹大招風》金像導演歐文傑關注事態發展，緊貼更新消息，6月10日他分享一段跟太太的對話。他寫道：「老婆問我係咪想坐監？我同佢講：『我無戴口罩，無去衝，只係每次當警察準備出手打手無寸鐵的年輕示威者時，我拿起我手上的手機去記錄，以我僅有的能力去保護他們』。」

示威者墮斃 容祖兒失眠

導演鄒凱光曾在商台主持節目《1872遊花園》，有受歡迎環節「齋呵唔鬧」，讓聽眾訴心聲，前晚他在facebook開網上版「齋呵唔鬧」，給粉絲留言舒悶氣，他寫道，「無須再用過激招數，冷靜！要傾偈我喺度，你留我覆 #化傷心為戰鬥力」。他給每個留言回覆，讓粉絲感到安慰。

前晚太古廣場示威者不幸墮斃事件讓不少人失眠，昨日也是容祖兒的生日，她凌晨上載黑白照片，留言「失眠夜」。經理人霍汶希（Mani）回應「Me too」，還有張敬軒貼上一排藥丸黑白照，留言：「Can't sleep」。

鄭秀文鍾嘉欣上載祈禱照片

鄭秀文上載一雙祈禱的手，留言：「禱告 」；楊千嬅直接貼上「R.I.P」黑白圖表達心意。梁競徽（梁烈唯）日前「被遊行」，昨日他也在IG貼了白花圖片，並顯示他的所在地是上海，未知唯唯是否要以行動證明他昨日沒有參加遊行，因為昨日網上的遊行片段中，見到有市民拿着唯唯的頭像混在人群中。遠在加拿大的李婉華關注事件並表態，還有鍾嘉欣上載了女兒在祈禱的一對手仔，寫道：「Our prayers are with you」。