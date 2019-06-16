《殉情記》導演 法蘭高齊費里尼逝世

法蘭高齊費里尼在意大利佛羅倫斯出生，本來想修讀建築，但二戰爆發，他為進駐意大利的英軍擔任翻譯；二戰結束後，本欲重拾課本，卻因為看了羅蘭士奧利花（Laurence Olivier）自導自演的《亨利第五》，開始對舞台劇及電影產生興趣。好友維斯康堤（Luchino Visconti）拍攝《大地震動》時，曾讓法蘭高擔任副導演。

法蘭高齊費里尼首次執導則要數到1960年代的《馴悍記》，該片原屬意馬斯杜安尼（Marcello Mastroianni）和蘇菲亞羅蘭（Sohpia Loren）合演，及後由李察波頓（Richard Burton）和伊莉莎伯泰萊（Elizabeth Taylor）主演，兩人投資了100萬美元以代替片酬，待電影有賺始分紅；其後《馴悍記》叫好叫座，也為法蘭高的電影事業帶來好開始。不過真正奠定他影壇地位的，是隨後改編自莎劇的《殉情記》，他起用新人李安納韋廷（Leonard Whiting）和奧莉花荷茜（Olivia Hussey）扮演羅密歐與茱麗葉，大受年輕人歡迎。片中歌曲《What Is a Youth》亦耳熟能詳；當時年僅15歲的奧莉花荷茜，在片中裸體演出，卻備受爭議。

法蘭高其餘著名的電影作品還包括莊威（Jon Voight）主演的《赤子情》、波姬小絲（Brooke Shields）年輕時的名作《無盡的愛》，以及米路吉遜（Mel Gibson）主演的《狂龍傲天》等。另外，他亦活躍於歌劇界；法蘭高於1996年承認個人性取向，但因為他支持羅馬天主教廷，備受同性戀組織抨擊。