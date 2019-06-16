許志安就出軌事件向Big Four道歉 蘇永康：你傻㗎？

「安心出軌」事件發生後，蘇永康曾期望安仔與鄭秀文（Sammi）能攜手共渡這一關，結果沒讓他失望，安仔最終獲Sammi原諒。

人生低潮安仔不離不棄

蘇永康說當時都有慰問二人，Sammi好快應了他，安仔則是個需要沉澱的人：「安仔後來向我哋（Big Four）講對唔住。我話：『你傻㗎？2002年在我最低潮的時候，每朝早8點你帶住滑板搵我去滑水。當年安康演唱會因為我拖慢票房進度，你對我都不離不棄，𠵱家點可以講這些說話。』」

明白女士難接受另一半出軌

蘇永康與安仔及Sammi建立30多年友情，有信心二人能捱過這難關，他說：「的確， 這件事上女士較難接受，但佢哋有信仰，一定會過到。安仔取消9 月演唱會，其實他都需要休息，至於Sammi一定會好勇敢、好專業咁演出。Show must go on！」

車淑梅問蘇永康，會請安仔與Sammi來欣賞他快將舉行的演唱會嗎？他大笑說：「如果我真是請他們來，他們又肯來的話，大家係睇佢哋定係睇我呢？」

難忘與羅文電話對泣

蘇永康所指的2002年低潮期，是他當年在台灣涉藏有搖頭丸被捕，被判勒戒。當時有否擔心從此玩完？蘇永康稱有信心會再站起來。他記得當年返港開記者會後，收到羅文電話問候：「點呀你？我好掛住你！」兩人拿着電話在哭，哽咽說不出話。其後羅文患癌入院，不肯見人，他遺憾未能見羅文最後一面。

娛樂組