餵哺母乳自然收身 郭晶晶3個夠晒數

郭晶晶與霍啟剛結婚6年，育有5歲兒子霍中曦及2歲女兒霍中妍，早前再傳喜訊，她今年1月誕下細女Laurina。郭晶晶昨日現身慈善活動，見她已成功收身，但她說未滿意，指距離目標還有數磅，「沒特別收身，餵哺母乳自然就瘦了」。她透露由懷孕到分娩都不辛苦，細女好易湊，始終自己有照顧兩個小孩的經驗。她稱此胎是計劃之內。至於會否再生？她說：「應該夠了，3個小朋友幾好，屋企很多聲音，很熱鬧。」

大仔霍中曦想幫手湊妹

郭晶晶稱大仔霍中曦很愛惜兩個妹妹，「哥哥想幫手湊妹妹，但不知點湊，我叫他小心和輕力點就得。（照顧3個小朋友是否感吃力？）不吃力，哥哥已經長大，懂得自己照顧自己。（老公是否惜晒兩個女？）他全部都惜」。今日父親節，她透露會跟老爺及老公食飯慶祝，小朋友已準備禮物送給爸爸，「都是自製卡和畫」。她又稱老爺湊孫很開心，有時間就來跟孫玩。

李日朗患痛風試過不能下牀

李日朗代表藝進同學會出賽，透露10年前開始參與這慈善保齡球賽，更曾參加過公開賽，但現在不可以了。是否因工作疏於練習？他說：「因之前患病，去年11月左腳出現痛風，身體無法平衡，嚴重時痛到不能下牀，要醫生來我家打針，目前要定時吃藥，吃少一天也不能自由活動。」朋友得知他患痛風後，紛紛送上偏方，試過很多藥物和偏方的他笑言可以開群組分享感受。女友是否貼身照顧？他不想女友看見他痛苦的樣子，會叫女友做自己的事情，不用理他。他稱醫生說這個病主要是遺傳，亦與他喜歡吃海鮮有關。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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