3子女讚幽默勁搞笑 王敏德樂做廿四孝爸爸

王敏德（Michael）於1992年與名模馬詩慧結婚，先後誕下兩女一子，一家五口關係密切，常一起出席活動、工作、旅行、遊山玩水，在社交平台以「模範家庭」姿態放閃曬幸福。大女王曼喜（26歲）、二女王麗嘉（24歲）與細仔王躍穎（19歲）齊穿上之前到泰國家庭旅行時父親所買的T恤合照，還預備蛋糕、美酒和銀包作父親節禮物表心意。

最愛蜘蛛俠內褲

Michael分享多年來子女所贈最感窩心的禮物，「我喜歡好簡單的，就是由仔女手寫字再貼上舊相片的信；禮物最開心是收蜘蛛俠內褲和襪，好實用」。子女齊聲否認送過蜘蛛俠內褲，但認為父親是個很大意的人，經常遺失東西，所以送銀包讓他袋好身分證、錢和信用卡等隨身物，一樣夠實用。

上進專心撐家人

大女王曼喜欣賞父親是個好有上進心的人，常為家庭不斷工作尋新構思；王麗嘉則覺得父親無論在事業、學業和人生的事情上，都必定全力支持家人。王躍穎認為父親跟好多父母都一樣偉大，做事上進又夠專心，不會半途而廢。他們異口同聲指父親好識搞笑，卻心直口快彈媽咪，「爹哋有幽默感，會用不同方法令大家開心，好識搞笑；但媽咪就勁唔好笑，有時她不是特登去做，反而最好笑」。

感情融洽無代溝

子女們對Michael有讚亦有彈，爆他偶然因工作忽略家庭，承諾過的事忘記履行；還有脾氣差又無耐性，做事比較心急。王曼喜覺得父母同是急個性，所以好夾，但母親比較冷靜，起了平衡作用，慶幸不會一齊發脾氣。通常在子女面前甚少擺嚴父姿態的Michael，即場爆二女王麗嘉獲Instagram加藍剔認證後差點開心到喊。小小事變成家人間的笑料，已證明他們關係好，沒隔膜和代溝。

記者：林蘊兒

攝影：黃梓烜

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