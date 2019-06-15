郭晉安奉《白色強人》為神劇 馬國明：頭幾集好型

究竟郭晉安在《白色強人》飾演的Dr. Yeung是否好醫生，引起網民討論。安仔接受《明報》訪問，指Dr. Yeung亦忠亦奸，他說：「Dr. Yeung冇殺人放火，冇傷天害理，不過我刻意用奸的表情反應，去塑造這個人物，讓其他演員角色性格鮮明。」

郭晉安TVB告別作

《白色強人》是郭晉安離開TVB前的告別作，他不忘為劇集宣傳：「昨晚播映第5集，一名精神病患者硬闖幼稚園，襲擊多名師生，有真實個案參考，資料蒐集做得好足夠。《白色強人》是神劇，不會推介錯！」

在劇中與郭晉安對壘的馬國明，前晚與沈卓盈到尖沙嘴出席皮具品牌活動。問他有沒有有留意《白色強人》播出後的反應？馬國明首播當晚有工作在身，未有留意觀眾反應，他說：「《白色強人》涉及社會議題，有別以往的師奶劇，我都想看看觀眾的反應，不過頭兩集都是交代人物，要看多幾集才能評論。如果你問我頭幾集的感覺，就是好型。」

馬國明放假內地登台呃飯食

馬國明不經不覺已連續拍了三套劇，他表示終於完成拍攝，至8月才再開新劇，不打算去旅行，想趁這段空閒接多點外面的工作，搵外快掙錢，因為不用向劇組度期較方便。馬國明稍後返內地登台，問他會唱歌否？他笑言：「呃吓飯食啫！」

沈卓盈有老公陪喼弗

另外，沈卓盈剛完成一套電影和廣告拍攝，為了這個廣告，她積極keep fit，三個星期內瘦了5、6磅。問她廣告是否要穿泳裝？她保持神秘：「要健康和身形很弗。（性感尺度可需經老公批准？）她對我很有信心，對我的工作不會懷疑和干涉。他還都陪我keep fit，食得很清淡，現在都有六塊腹肌。」

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

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