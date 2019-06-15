挺巨肚撐媽咪 未婚夫貼身照顧 何超盈睇藝術展聽歌胎教

何超盈去年9月與辛奇隆（Thomas）秘密訂婚，今年3月宣布懷孕。日前她在家中舉行過大禮儀式，超豪嫁妝聘禮大曬冷，其中嫁妝包括價值5億的一幢別墅，還有1億珠寶鑽飾，成為熱話。準媽媽超盈前晚毋懼舟車勞頓，在Thomas陪同下，挺巨肚由香港到澳門新葡京，參與澳門首屆為期5個月的「藝文薈澳Art Macao」文化藝術盛會揭幕禮，以行動支持同屬澳博董事局成員的四太梁安琪、兩名家姐何超鳳和何超蕸；弟弟何猷亨亦有出席，顯示何家齊心團結。

超盈自嘲反應慢記性差

何超盈身穿寬鬆孕婦裙配平底鞋，戴上Thomas送的巨型閃爆鑽戒到場，因現場人多，她不時輕撫孕肚，Thomas細心照顧。

佗着女兒「荷包蛋」的超盈精神不錯，她透露已急不及待計劃產後復出大計，還自嘲現時腦轉數反應慢，「預產期是8月底至9月初，到時藝術展在我剛生完後數天舉行，無論如何我一定親身支持。懷孕前後休息差不多一年，感激公司同事和團隊支持，待我生完BB後才返工。因大肚婆思想較慢，我第一次做媽咪，最初幾個月以為自己做什麼都可以，但之後出現徵狀，反應慢又記性差，大家做過媽媽便知」。

產後坐輪椅都要出席藝術展

超盈為撐推動澳門藝術文化，到時即使未坐完月，甚至坐輪椅都要出席。她透露已請陪月，與未婚夫每隔兩星期便會見面。熱愛藝術的她希望趁機多看展覽及聽歌當胎教。

四太稱澳博為藝術展取「藝·賞·承傳」主題，以傳承丈夫賭王對藝術的熱愛，亦贊成超盈透過藝術陶冶性情，為快將出世的孫女做定胎教。四太說：「何生一直好喜歡藝術，希望一代代傳下去。我贊成超盈多聽音樂，讓腹中BB多聽歌。不是聽我唱粵曲，她聽那些歌我都不識。」

四太避談奚夢瑤是否懷孕

提到過大禮時，超盈和準女婿向她斟茶？她笑笑口說未飲茶亦已當他一家人，形容現時多了半個仔，又多了半個女（準媳婦奚夢瑤），她滿意說：「奚夢瑤是很乖的女仔，我好似多了一個女和仔，家庭愈來愈壯大，真是喜事連連！」

提到傳懷孕的奚夢瑤在超盈過大禮當天，她用頸巾刻意遮肚？四太沒正面回應何時有好消息宣布，轉話題說期望家人繼續合力將藝術一代代傳承下去。

記者林蘊兒澳門報道