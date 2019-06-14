自爆被老婆仔女「食住」 陳豪：喺屋企無晒地位

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

陳豪與李佳芯（Ali）擔正演出新劇《愛美麗狂想曲》，Ali透露劇中與陳豪有激烈場口，「我會潛入佢屋企，瞓埋佢張牀，但關係有幾親密？暫時都未知，不知會有什麼事發生」。

陳豪笑言現實生活中都是被老婆陳茵薇和3個仔女「食住」，他笑說：「全部人都食住我，我失去自我，我在屋企有什麼地位？咩叫地位呀！」問他要否將生活中的情緒投射在劇中發泄？他幽默說：「我的情緒只得一種，叫興奮！」

蕭正楠吻曹永廉禁伸脷

曹永廉預告劇中扮演花花公子，在感情上男女通殺，更會與蕭正楠有激吻戲。蕭正楠說：「我都不知怎同老婆講，怕老婆不准我拍，因為我經常同呢個『小三』一齊，拍戲又對幾個月，我從來無想過大家那麼熟、那麼老友，竟然要拍濕吻戲。」他稱角色對性取向有疑惑，當中為了急救才吻阿廉，「今次慘過畀鬼壓，我要求他不准伸脷」。阿廉搞笑說：「叫他到時用條脷推番我條脷出來，他拍完就會知道自己的性取向。其實我都曾經考慮過不接呢套劇。」

蕭正楠又大爆阿廉最近努力操肌，迎接劇中露肉戲。阿廉笑說：「劇中有好多牀戲， 對手包括蝦頭、朱智賢，聽講仲有三四個女生推戲，所以好難搵對手。其實我都好驚除衫，希望露少一點，因年紀不輕了，不想那麼快行到這一步。」即被蕭正楠取笑：「其實觀眾都好驚！」

黃子恆承諾與女粉保持距離

黃子恆去年底被爆跟內地女粉絲發生性關係，該女粉絲聲稱懷孕4個月，一度令他事業受挫，直至近期才復工。他表示之前客串過幾集《降魔的2.0》，今次這部劇的戲分會由中段帶落尾，飾演平實生意人，跟譚凱琪有感情線。談到女粉絲聲稱有孕怎解決？他說：「不清楚，當時的事不是真的，無可能有這件事發生，她亦沒再聯絡我。」他表示仍單身，年紀大好恨拍拖，羨慕蕭正楠和黃翠如組織幸福家庭，但覺得感情方面不是那麼簡單，經歷上次事件不敢再跟女粉絲太近接觸，或約私人聚會，「什麼原因都好，的確會有點距離，又驚別人不接受我，又驚她們會驚，所以首先要做好自己，慢慢累積粉絲」。

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