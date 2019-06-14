攜手抗癌等待神蹟 李明蔚有個好爸爸

記者：唐嘉晞

攝影：黃梓烜

周日是父親節，李明蔚跟爸爸同接受《明報》訪問。李爸爸不時輕撫女兒的面，說她小時候好得意。看初入行李明蔚的照片是美少女，近年因腫瘤漸擴大壓着神經線，李明蔚半邊面癱，右眼不能閉上，聲帶也受影響，說話有困難，實在令人惋惜。訪問中李爸爸會傳譯女兒的話，父女互相開玩笑，爸爸笑她廚藝麻麻。李明蔚也調皮說：「我畀啲嘢你做咋！」

李爸爸曾是政府公務員，退休前做汽車買賣，原來他年輕時也玩音樂，曾拜亞洲鼓王唐龍為師，又曾在佐敦開音樂室，他說：「Beyond未紅時，佢哋讀書嗰陣也到音樂室玩，又幫手搬樂器參加沙灘騷。」女兒的音樂細胞是遺傳，他透露環球歌手麥家瑜是明蔚的表姐呢！

半邊面癱說話困難

當年李明蔚跟兩名男生羅澤鈞與陳浩然組成「小龍鳳」出道，事前李爸爸也不知道，他說：「我沒有反對，後來我送她到加拿大讀英文，心想她讀完書返港還可以多玩幾年。想不到她逗留了3個月便病發，突然不停流了兩日鼻血，致電返港時，我還以為天氣乾燥。去見醫生檢驗後知道有腫瘤，隨即返港醫治。」

帶着女兒遍尋名醫，可惜答案是對住父女搖頭，最殘忍的一句說話：「李生，對唔住，幫你唔到，我賺唔到你錢！」李明蔚確診患「腺樣囊性癌」，在血管位置不能動手術。他說：「當時我真係暈咁滯！我唔敢在女兒面前哭，只有躲起來喊，擔心得晚晚失眠。我以前170幾磅，跌到140磅。情願係我病，我都60幾歲，老喇！仲有咩所謂，若可以交換，就畀我病好了。個女咁後生，什麼都未見過……點解偏偏揀中佢？」李明蔚自小獲爸爸愛惜，會滿足她所有要求，她以前脾氣差愛駁嘴，現在因面癱連說話也困難。李爸爸不禁苦笑，情願女兒繼續駁嘴，「我帶得個女嚟呢個世界，我就要照顧佢」。

退休全力照顧女兒

李爸爸陪女兒同踏上抗癌之路，他跟李明蔚媽咪早年已分開，女兒一直跟他生活，直至確診癌症，媽咪照顧生活較合適，故安排女兒跟前妻住。李明蔚在半年時間接受38次電療與4次化療，明蔚媽咪也停工大半年貼身照顧。明蔚在治療後幾年可以照顧自己的生活，李爸爸努力掙錢給女兒醫病。他聽聞憂遁草對健康有幫助，就從外國訂返港，後來更在元朗的農地種憂遁草，每天榨汁給女兒飲。近兩年看見女兒連進食也有困難，他退休負起照顧的責任，搬到女兒同區居住，就是為了每晚給她煮飯與陪伴吃飯。

癌細胞擴散到骨

李爸爸說明蔚確診患癌症，初時他以為是鼻咽癌，一名教授級醫生跟他解釋明蔚患的癌症罕見兼好惡，但生得好慢，會隨着口水走，若擴散會先擴散到肺，然後是身體各部位。果然，2016年擴散到肺部，接着是肝與腎。李爸爸說：「現在擴散到骨了！骨癌好痛，醫生為她檢查時也奇怪她沒有痛，說很好彩，若她感痛楚只有打嗎啡針止痛。她現在仍好精神，我認識一些朋友患鼻咽癌的，比她遲病發，但早已bye bye了。」

「搏命也要籌醫藥費」

他跟女兒也沒放棄求醫，最近又見醫生商量免疫療法，所涉醫藥費達百萬元。他說：「若醫生肯定有療效，要用更多錢，我搏命也要籌這筆醫藥費，但現在也未知情况，要多了解。」李爸爸抱着希望，多次說要鬥長命，希望醫學界早日研發針對「腺樣囊性癌」的醫治方法。他又提到外國有患癌症的女仔突然腫瘤消失，他相信有神蹟。他更希望女兒的病得以醫治，沒有後遺症，自己會一直為她打氣。他說：「我唔再喊喇！睇開啲，瞓醒又一日，瞓醒個女仲喺度！」周日是父親節，李明蔚過往也為他慶祝，有時會整蛋糕或下廚煮意粉，雖然味道麻麻，今年他們會出外吃飯慶祝，最重要是她在身邊。

明蔚出書寫抗癌經歷

李明蔚在抗癌的日子沒有放棄工作，兩年前在馬浚偉幫助下推出首張單曲唱片《信、望、愛》，平日做乾花手作精品在店舖寄賣。月前舉行了音樂分享會，由好友聲音導航，最近完成了著作《被選中的女主角》說抗癌經歷，也將推出。訪問中李明蔚說話不多，她關心爸爸，說希望他健康與少擔心，提到醫治，她堅定說：「我有信心！」

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