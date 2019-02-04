iKON隊長B.I涉毒解約退團

韓媒Dispatch爆料，警方在2016年8月逮捕一名涉毒人士A某，在其手機發現他與B.I的信息紀錄，當中有B.I向A某詢問毒品種類、作用及購買途徑等，甚至出現「 因為和你一起吸過才問你」，指證B.I有吸毒之嫌。韓媒指證據充足，但警方當時沒對B.I進行任何調查；又指當年A某曾向警方供稱有替B.I購買毒品，但A某其後推翻供詞，案件才不了了之。據稱A某改口供因YG娛樂幫他安排律師兼支付費用。

連累同門女歌手中斷宣傳

YG娛樂回應時稱，嚴格管理旗下藝人，每兩個月會進行一次驗毒，B.I從未驗出對任何毒品有反應。B.I昨日透過社交媒體道歉，坦承曾因太累，所以想依賴毒品，但因膽小而沒有行動，「即使如此，對於我錯誤的言行而失望的粉絲與隊友，感到非常慚愧及抱歉。我會反省自己的錯誤，退出組合」。其後YG娛樂表示已跟B.I解約。

B.I最近有份參與《叢林的法則》、《Grand Buda Guest》及《Stage K》等綜藝節目，據悉將刪剪其所有戲分。同屬YG娛樂的女歌手李夏怡將推出新專輯，有傳她受B.I事件影響，會中斷宣傳活動。

文：蘇珮欣