郭富城擊敗周潤發奪華鼎影帝

記者：姚美梨

攝影：劉永銳

《無雙》為城城帶來第2個影帝殊榮，他開心表示：「每個頒獎禮，我的心態都一樣平常心，得獎是錦上添花，亦是鼓勵，最重要拍好每部電影。華鼎獎各項獎均由評審與內地觀眾投票選出，得到觀眾支持是很大的強心針。」他自言多年以來一直以劇本行先，盡量不重複演過的角色，最重要劇本和角色打動到他。

莊文強被問會否與《無雙》原班人馬再合作？他說：「會，但最快明年。」周家怡表示會留檔期給導演，城城說看過劇本才決定，現在拍戲想突破自己。

周家怡裙尾攝電梯有驚無險

周家怡首奪最佳女配角獎：「好開心，但太急忘記多謝家人，我要同家人講：『我愛你們！』」她在《無雙》不施脂粉演出，笑言不覺得是犧牲：「我不是走靚女路線，不施脂粉對角色有很大幫助，多謝文念中為我設計造型。」

周家怡昨晚穿低胸拖尾性感晚裝到場發生意外，上扶手電梯時，裙尾攝入電梯罅隙，她即一手護胸防走光，一手拉扯裙尾，非常狼狽，幸好工作人員及時關上電梯，並幫忙她拉出裙尾，有驚無險。其後她表示當時十分狼狽，擔心裙尾卡住會連累到身後的人。

內地女演員蔣璐霞憑《紅海行動》獲頒最佳新銳演員，她自言很意外，入行10多年奪新人獎意想不到，會視作鼓勵，令自己更進步。

溫碧霞渴望成候選者

溫碧霞穿粉色低胸長裙現身，她不介意真空上陣：「條裙戴不到bra，但好靚我好鍾意。」她在頒獎典禮負責頒發最佳男配角獎，希望他朝有日不是擔任頒獎嘉賓，而是以候選者身分出席。她今年會再出寫真集，將自己現在最好一刻拍下送給喜歡她的粉絲。

梁競徽被網民惡搞參與遊行

梁競徽擔任頒獎嘉賓，首次參加華鼎獎的他心情有少許緊張。對於被惡搞參與遊行，他說該張相是拍《鐵探》在隧道爆車時，由袁偉豪拍攝的。

會否怕帶來影響？他說：「應該不會，大家上網都知真定假，開玩笑啫。（內地粉絲在不知情下鬧你？）無鬧啦，明白他們緊張。（會怕下次又「被遊行」嗎？）無得怕唔怕，控制唔到。」

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