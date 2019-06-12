米倉涼子落實演《女醫神6》

令和時代首拍劇

據報米倉涼子終落實主演朝日電視台10月播出的《女醫神Doctor X》第6季，遠藤憲一、內田有紀、西田敏行等會原班人馬上陣。朝日同時公開劇集首張宣傳照，米倉一改以往曬長腿的造型，以白色連身長裙「密實look」上陣。

《女醫神6》將延續上季劇情，講述米倉涼子飾演的「女醫神」大門未知子，患上後腹膜腫瘤只剩3個月命，她接受手術並康復後，重返東帝大學醫院工作。米倉表示，過去兩年不斷有人問她何時再拍《女醫神Doctor X》？她稱渴望與劇中拍檔再度合作，故落實以《女醫神Doctor X》成為她在令和年代的首齣劇集，她還引用劇中名句，「令和時代，我都不會失敗！」

據悉，今年10月份播出的日劇中，除了《女醫神Doctor X》外，還有「萬人迷」木村拓哉與鈴木京子主演的未命名新劇，以及阿部寬的《不能結婚的男人》續集，相信收視方面會有一番龍爭虎鬥。