《淪落人》分紅數十萬 黃秋生呻窮：要去街邊賣熱狗

對於《淪落人》票房成績理想，黃秋生表示很開心，指無論票房與電影為他帶來多個影帝殊榮都是意料不到的，是奇蹟。至於為他帶來多少分紅？秋生仍未清楚，應該有數十萬元。會如何使用？他笑說：「用來交租、交電費，你知我有幾窮！」秋生將所有獎放在工作室，間中拿來欣賞和掃塵，覺得每個獎都很美，尤其是「21屆意大利烏甸尼遠東電影節」獲頒的傑出成就金桑獎，令他最驚喜和最感動，「劇院的環境、加上5分鐘不停的掌聲，令我好感動！（有否感動到喊？）沒有，男兒有淚不輕流，眼濕濕也沒有」。

難忘獲金桑獎5分鐘掌聲

秋生8月演出舞台劇，下月開始綵排。問他獲獎後有否多了工作？他說：「沒有，講多無謂，無人搵，所以不用加片酬。」秋生笑稱要移民，去其他地方做茶餐廳，又或者去街邊賣熱狗。問到會否再與導演陳小娟合作？秋生表示不知道，對方要拍其他電影。他又稱吳鎮宇和劉青雲等好友終於度到期，日內與他食飯慶祝。

葉童與李璨琛開心《淪落人》有如此佳績，李璨琛說：「估不到有那麼多人看，這刻仍在上映中，很少電影上映兩個月，即使收得的電影，都是上映一個月便落畫。太太很少讚電影好看，但看完該片都大讚好看，還說我做得OK。」

葉童籲陳小娟勿冲昏頭腦

葉童稱老公陳國熹沒捧場，「他說平時已對着我，不想在電影中再見到我」。她又說早前到餐廳用膳，有菲律賓籍員工拿着劇照問相中人是否她，又讚《淪落人》好看，才知除本地觀眾外，還有菲律賓觀眾看過，「導演陳小娟後生又靚女，前途無限，希望她不會被成功冲昏頭腦」。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com