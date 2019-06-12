拍新片招募演員 奧雲首次煮叉燒

奧雲自言經常來亞洲，很多人問過他有沒有興趣拍電影，但他稱要嘗試過才知道，今次接拍是應好友邀請。問到想演忠還是奸角？奧雲說角色還未知，視乎導演需要，只要合理都會考慮；他笑言最好是扮演球員，至於拍攝時間方面，雙方會互相遷就。問奧雲可有興趣投資電影？他說知道電影這行業很不同，很難說絕對不會，若今次拍攝令他有所體會，將來是有可能的。問他今次是否撐老友不收片酬？其好友表示不會不給，除非對方有份投資，而且能與奧雲合作感到非常榮幸。

林海峰將與奧雲切磋球技

導演林偉光透露《漂洋女孩》包含足球元素，大部分會在英國取景，奧雲參與演出，但暫時不想穿橋。演員希望全用新人，會從內地、香港及英國等地選角：「希望選出三女二男，女生方面，一個要識少少踢波，樣靚的；另一個就樣靚，性格古靈精怪；還有一個是國語非常流利。男生方面，一個要識少少音樂，另一個要超靚仔。也想找KOL參演，覺得他們很厲害。」他透露找來當年《Y2K》系列的「小朋友」再聚首，包括余文樂、蔡卓妍、關智斌、方力申、唐詩詠及談善言已答應客串，還有林海峰於片中與奧雲切磋球技。

學廣東話講「唔好意思」

奧雲為《漂洋女孩》拍攝的宣傳短片，主要是說7月中會招募演員，若通過面試，有機會在片中跟他合作。奧雲稱對演戲雖然有興趣，不過未知自己能否勝任。問他拍完宣傳片的感受？他笑言這不可以當演戲，因他不是演別人。他又說最難是要他講廣東話，本來導演想他多講一點，不過最後也減省，只叫他講一句「唔好意思」，不過他也練了一會才成功。在宣傳片中，又見奧雲落廚整叉燒，他自稱從不下廚，這真是人生第一次，「中國菜之中，我最喜歡叉燒，第一次煮叉燒，十分有趣，原來不太複雜，而且我煮得不差，很美味！」

記者：陳釗

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