拍完旅遊節目絕交 黃翠如笑洪永城孤獨終老

黃翠如說：「我們吵架時，攝影機仍在拍攝，所以節目播出，我們沒眼神交流是真的，絕不是做戲。今次可能是我們最後一次合作，完成後會絕交。」不過翠如又指最近她與老公去探洪永城，見他照顧年老的狗狗，覺得老人與狗很寂寞，所以洪永城將來有事，她與老公定會去老人院照顧他！洪永城有女友，不需要他們照顧？翠如說：「他的女朋友咁正，可能有很多選擇，連他本人都這樣說。」

王麗嘉讚父親接受能力強

王麗嘉透露已準備父親節禮物送給父親王敏德。至於是什麼禮物，她賣關子不肯透露，只表示是實用貼身的用品。問到是否內褲？她沒有否認，還指經常幫父親買內褲和泳褲，知道父親著什麼尺碼，又指父親接受能力很強，任何顏色和圖案都得，例如豹紋也沒所謂，只要舒服便可以。

記者：柯美