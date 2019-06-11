《同一屋簷下》二佬五妹重逢掀集體回憶 福山雅治新劇收視急升

《集團左遷!!》改編自日本同名暢銷小說，今年4月首播，收視率錄得13.8%，成為今季日劇（非續集）開播冠軍，表現相當理想，可惜後勁不繼，除了第3集勉強守住雙位數外，其餘集數都在10%以下。電視台為了刺激收視，事先張揚「五妹」大路惠美將會客串亮相，跟「二佬」福山雅治重逢，期望以《同一屋簷下》的經典魅力，喚起粉絲的集體回憶。

網民大讚感動

在前晚播出第8集，飾演三友銀行蒲田分行行長的福山雅治，帶着副行長香川照之，一起登門拜訪日本橋分行行長，負責開門接待二人的，正是客串演出的大路惠美。雖然福山與大路的對手戲不多，但粉絲已感興奮，事隔21年後「二佬」與「五妹」終於在幕前重逢，網民大讚「好感動」。

今集收視率錄得11.9%，比起上集急增2.5%，升幅為各集之冠，同時成為網上熱話，反映觀眾對於集體回憶這回事，仍然非常看重。

呼籲粉絲自律

提起福山雅治，最近忙於拍劇之餘，昨日透過官方網站發表聲明，他表示在《集團左遷!!》拍攝現場，經常出現大批粉絲聚集，不單影響拍攝進度，亦對附近居民造成不便，更甚者有人擅自拍照、錄音甚至錄影，然後上載至社交媒體，有關行為已經觸犯法律，因此要求粉絲自律。