會展騷領全場粉絲跳起 周柏豪落台握手被摸面

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

周柏豪前晚在會展音樂會上勁歌熱舞，彈完木結他，又以鋼琴自彈自唱，為粉絲落力演出。到尾聲時，周柏豪帶領全場粉絲大合照，又叫粉絲一齊跳起，笑言不知會否打破健力士世界紀錄。接住唱《宏願》時，他落台握手，現場粉絲相當熱情，他笑說：「我感覺到有人摸我面。」之後他搞笑叮囑粉絲記得回家洗手，不要不洗，因現在很多病菌。

「沒粉絲支持沒今天」

柏豪亦不忘答謝粉絲支持，感性說入行12年，如只得他和團隊是不會有這天的，故每次上台見到座無虛席都很感動，「如果沒有大家，就不會有現在的周柏豪，我還是一個攞住籃球在街上拍吓波，或者畀人恰，一事無成的傻小子」。他約定粉絲下次紅館見。粉絲完騷後不願離場，最後兩度encore。

最快明年紅館開騷

周柏豪完騷後接受訪問，他表示上次在港開騷是2017年4月，其間去了不同地方巡唱、拍戲及拍廣告，所以很期待今次音樂會，亦嘗試了很多紅館做不到的事情，如衝落觀眾席，以及跟最後排的觀眾握手。柏豪坦言正計劃舉行紅館騷，且成事機會很大，預計明年或後年舉行，因申請檔期都需要時間，今年底會先開展全新巡唱，希望香港能成為最後一站，到時想挑戰開紅館四面台和增加舞蹈。

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